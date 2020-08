Oposição diz estar disposta a meio-termo sobre pacote de ajuda nos EUA

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmaram estar dispostos a chegar um meio-termo nas negociações com a situação do Partido Republicano, mas acusaram os rivais políticos de se recusar a isso. Durante entrevista coletiva, as autoridades fizeram críticas duras ao governo do presidente Donald Trump.

“Ontem, oferecemos a eles cortar US$ 1 trilhão em nossa proposta, se eles acrescentassem US$ 1 trilhão à deles”, relatou Pelosi, dizendo que a administração Trump recusou-se a aceitar a ideia. “Podemos reduzir nossa proposta, mas não minar nossas prioridades”, afirmou ela, dizendo que o que os republicanos propõem medidas insuficientes, enquanto o governo fala em tratar a questão a partir de decretos executivos.

Trump tem insistido em reabrir escolas no outono local, que começa em 22 de setembro. Para os democratas, porém, o governo não está dando instrumentos para que isso ocorra com sucesso, como mais verbas para testagem, rastreamento de contatos e tratamentos para a covid-19. Segundo o senador democrata, reabrir escolas agora seria pior para a economia, pois aumentaria o número de casos, se não houver uma estrutura adequada.

Schumer afirmou que o relatório de empregos (payroll) de julho, divulgado mais cedo, mostrou que a economia americana “está perdendo fôlego”, o que torna urgente a necessidade de mais estímulos. “Os decretos do presidente não serão suficientes para apoiar nosso povo”, afirmou, dizendo que os republicanos podem chegar a um consenso com a oposição e conseguir uma “lei forte” ou agir com “decretos insuficientes”.

Pelosi comentou que a proposta máxima dos democratas havia sido de US$ 3,7 trilhões, lembrando que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse para os congressistas “pensarem grande” agora, mas completou que há disposição para buscar um meio-termo. Schumer, por sua vez, criticou os republicanos por relutarem em dar mais verba para garantir que os Estados realizem adequadamente eleições, apoiando também o voto pelo correio, no quadro atual da pandemia. “Eles praticamente parece que não querem realizá-la”, afirmou.

