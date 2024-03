Oposição denuncia ‘bloqueio’ a candidatura de Corina na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/03/2024 - 16:00 Para compartilhar:

A oposição venezuelana denunciou neste sábado um “bloqueio” no site da autoridade eleitoral que a impede de inscrever a candidatura de Corina Yoris, indicada como substituta de María Corina Machado para enfrentar o presidente, Nicolás Maduro, nas eleições de 28 de julho.

Segundo a Plataforma Unitária Democrática (PUD) – que reúne os principais partidos da oposição – ela não conseguiu validar a candidatura na página especial do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), por não conseguir acessar a mesma com seu login e senha.

“Já se passaram mais de 54 horas desde o início do período de candidatura, sem que nos fosse permitido acessar o sistema”, denunciou a PUD na rede social X. “Nada nem ninguém irá nos tirar do caminho eleitoral para conseguir, com a força do voto da maioria, a mudança para a nossa Venezuela”, ressaltou.

O período de inscrição das candidaturas começou no último dia 21 e vai até a próxima segunda-feira. Maduro, que buscará o terceiro mandato, ainda não formalizou a indicação do governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

A oposição conta com apenas duas representações partidárias autorizadas: a MUD, antiga aliança substituída pela atual Plataforma Unitária (PUD), e Um Novo Tempo (UNT), de Manuel Rosales, que enfrentou Hugo Chávez nas presidenciais de 2006, esteve exilado no Peru e agora é governador do estado petroleiro de Zulia (oeste). Isso se traduz em apenas duas candidaturas.

Políticos que se apresentam como opositores, mas que a oposição considera que colaboram com o chavismo, foram os primeiros a se inscrever.

“O regime persiste em sua tentativa de escolher o candidato, um que, no momento da inscrição, já esteja derrotado. Essas NÃO são eleições, são as primárias do regime”, criticou Magalli Meda, braço direito da inabilitada María Corina Machado e procurada pela justiça, acusada de conspirar contra o governo.

