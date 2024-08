Oposição da Venezuela convoca protesto para 17 de agosto após eleição controversa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/08/2024 - 19:57 Para compartilhar:

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, convocou neste domingo (11) novas manifestações para o próximo sábado, 17 de agosto, em meio às denúncias de fraude eleitoral depois que o presidente Nicolás Maduro foi proclamado vencedor para um terceiro mandato.

“Neste sábado, 17 de agosto, vamos sair às ruas da Venezuela e do mundo, onde houver um venezuelano lá estaremos juntos […] vamos gritar juntos para que o mundo apoie a nossa vitória e reconheça a verdade e a soberania popular”, disse Corina Machado em um vídeo divulgado nas redes sociais.

“Lembre-se, vencemos, a Venezuela venceu […] Nos vemos no dia 17”, acrescentou Edmundo González Urrutia, o candidato que concorreu contra Maduro nas eleições realizadas em 28 de julho.

Maduro foi proclamado presidente reeleito com 52% dos votos, em comparação com 43% de González Urrutia, mas o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), pró-governo, não publicou os detalhes da apuração, alegando um ataque cibernético no sistema de votação. Segue sem fazê-lo 14 dias depois.

O resultado anunciado pelo CNE gerou protestos que deixaram 24 mortos, segundo organizações de direitos humanos, e mais de 2.200 detidos, segundo o próprio Maduro, que os chamou de “terroristas” e anunciou a criação de duas prisões de segurança máxima para eles.

