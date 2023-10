Oposição anuncia protesto contra governo Meloni em novembro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/10/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 5 OUT (ANSA) – A líder da principal legenda de oposição na Itália, Elly Schlein, anunciou nesta quinta-feira (5) que o Partido Democrático (PD) irá liderar manifestações antigovernamentais em todo o país no próximo dia 11 de novembro.

“No dia 11 de novembro, todos os homens e mulheres juntos, sairemos às ruas, todos aqueles que sentem a urgência de construir uma alternativa a esta direita”, declarou ela.

O governo de direita é liderado pela primeira mulher premiê da Itália, Giorgia Meloni, há um ano e tem o PD como seu maior partido de oposição.

Recentemente, Schlein já havia dito que o PD está “sempre disposto a construir uma alternativa à direita com as outras forças”, referindo-se ao movimento populista de esquerda 5 Estrelas (M5S) e aos partidos centristas.

Segundo ela, este “espírito” contrasta com o de Meloni e dos seus aliados, que travaram um “derby” por votos entre si antes das eleições para o Parlamento Europeu do próximo ano.

Logo após o anúncio, o líder do M%S, Giuseppe Conte, afirmou que, se for convidado para participar da mobilização contra as políticas do governo Meloni, “obviamente” estará presente “para dar o apoio”.

“Já realizamos a manifestação contra o governo em junho em Roma, vocês vão se lembrar dos 20 mil. Se o Partido Democrático realizar este protesto no dia 11 de novembro e formos convidados, e será contra as políticas do governo, obviamente estaremos lá para dar o nosso apoio e garantiremos a nossa presença”, concluiu Conte. (ANSA).

