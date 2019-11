Oportunidades oferecidas vão atender moradores

A feira de empregos e estágios não é direcionada exclusivamente aos alunos do centro universitário. O evento é aberto aos moradores da região e também fora dela, com os seus mais variados graus de escolaridade e de profissionalização. Os organizadores esperam atingir o número de seis mil participantes este ano.

“O índice de desemprego ainda continua alto no país, o que reforça ainda mais a importância do evento. Esperamos ser nos dias do evento o canal educacional entre empresas e a população, facilitando a abertura de novos horizontes profissionais, mas também sermos promotores de muitas trocas, aprendizado, networking, de contribuição para mais e melhores inserções no mundo do trabalho”, afirma José Eduardo Pereira Filho, coordenador dos Programas de Iniciação à Pesquisa, Monitoria e Atividades Complementares.