Opinião: Thiaguinho é o cometa halley do pagode

Fez história! No sábado, dia 16, e no domingo, 17, a Neo Química Arena, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, foi palco do encerramento da Tardezinha, projeto idealizado em 2015 pelo cantor Thiaguinho e o ator Rafael Zulu, que arrastou milhares de pessoas e se tornou a maior turnê brasileira do entretenimento e da música.

O evento realizou shows em 25 cidades brasileiras e duas apresentações no exterior, sendo uma em Miami, nos Estados Unidos, e a outra em Lisboa, capital Portugal. Foram 750 mil ingressos vendidos e 180 horas de espetáculo. A volta da Tardezinha foi anunciada em setembro de 2022 e no mesmo ano os ingressos começaram a ser vendidos, esgotando rapidamente.

A capital paulista foi um exemplo do fenômeno do evento. Em outubro, 60 mil pessoas foram ao Anhembi prestigiar Thiagunho -, sem contar o show que ele realizou em Ribeirão Preto para 25 mil espectadores. Já na Neo Química Arena, cerca de 40 mil pessoas lotaram o estádio no sábado, 16, e a mesma quantia no domingo.

O retorno da Tardezinha

Em setembro do ano passado, Thiaguinho anunciou através de uma live com Zulu o retorno da Tardezinha em 2023. Dois álbuns foram lançados e até um documentário disponível no Globoplay. “Tardezinha” fez 162 edições por 22 estados e teve seu encerramento no estádio do Maracanã.

“É tão gostoso saber, e poder anunciar, que vamos estar juntos de novo. Gritar a frase: ‘senhoras e senhores, essa é a Tardezinha!’ Vai ser uma alegria sem fim. Muita gente pediu esse retorno e isso me deixa lisonjeado demais. Vamos cantar muito juntos e criar aquela vibe surreal que só esse projeto tem. Vai ser a maior turnê da história da Tardezinha”, declarou Thiaguinho na ocasião.

Thiaguinho pode ser considerado o cometa halley do pagode

Com 40 anos de idade e 21 anos de carreira, Thiaguinho trabalhou e continua trabalhando duro para ter todo o sucesso e reconhecimento que tem hoje. Dedicado com sua voz, onde toda semana faz um tratamento com uma fonoaudióloga particular, focado e comprometido em sempre buscar o melhor – dá a ele o posto de um dos nomes mais respeitados e reverenciados do pagode.

De 2002, onde participou do reality show “Fama”, da TV Globo, 2003, quando se tornou vocalista do grupo Exaltasamba, até 2023 onde está consolidado em sua carreira solo, ele pode facilmente ser considerado um Cometa Halley do Pagode (o cometa halley faz a sua passagem pelo planeta Terra a cada 76 anos em média), ou seja, raro de encontrar, assim como o artista.

O motivo? Ele sempre exalta o ritmo musical, compõe músicas que marcam a vida de muitas pessoas, inspira gerações, enaltece veteranos e grandes nomes do samba, como sempre faz em seus shows, além de tratar todos – sem exceção – com carinho e um sorrisão no rosto.

Nas apresentações da Tardezinha, Thiaguinho cantou com nomes referências do pagode da década de 90 e dos anos 2000, como Belo, Salgadinho, Sorisso Maroto, Péricles, Rodriguinho, entre outros. Na ocasião, ele homenageou os ídolos que lhe inspiraram no início de sua carreira.

Parceria com a Itaipava

Em um evento realizado no começo do ano no Rio Beach Club, Rio de Janeiro, a Itaipava lançou uma nova versão de seu produto: o chopp em lata Ita-Draft. A novidade foi anunciada junto com o patrocínio da marca à turnê Tardezinha.

Thiaguinho estampou as latas do produto, que teve a criação da lata feita pela agência WMcCann, que também terá versões em long neck e garrafas de 600 ml, com outros rótulos, sem o cantor. A edição é limitada, mas pode entrar para a linha de produtos do Grupo Petrópolis em breve.

Com uma coletiva de imprensa para alguns jornalistas convidados, a Itaipava e Thiaguinho falaram da parceria de longa data. “Estamos muito felizes em ser os patrocinadores oficiais da Tardezinha, espero que essa parceria dure por muitos anos. O Thiaguinho representa bem o consumidor brasileiro e a marca Itaipava”, disse Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing do Grupo Petrópolis, fabricante da Itaipava.

“Quero agradecer a parceria nesse projeto que é tão especial pra mim e pro time da Tardezinha. Estamos muito empolgados e emocionados nessa volta. Tivemos uma parceria em 2019, que foi muito vencedora. A Itaipava sempre foi muito parceira”, falou Thiaguinho.

“A Tardezinha é um projeto que nasceu de maneira despretensiosa, eu não espera que o evento chegasse no tamanho que chegou, mas foi ganhando um espaço no coração do brasileiro. Estou muito feliz com a volta e dá Itaipava estar junto nisso tudo”, continuou o pagodeiro.





“É a primeira vez que vejo meu rosto estampado numa latinha. É isso que vou contar para os meus netos”, finalizou Thiaguinho.

Novo álbum de Thiaguinho

Os fãs de Thiaguinho podem comemorar. O cantor estar preparando muitas novidades para o próximo ano. Em entrevista antes do encerramento da Tardezinha, ele disse que irá lançar um álbum novo em 2024. “Em janeiro, gravo um álbum com muitas músicas inéditas”, revelou.

