OPINIÃO: Palmeiras oscila em momento importante, mas não há motivo para ‘terra arrasada’

O pequeno jejum de vitórias do Palmeiras está começando a incomodar parte da torcida, que se acostumou com um time de certa forma imbatível. Acontece que a equipe segue liderando estatísticas significativas em competições importantes, fazendo com que não haja motivo para um derrame de toalhas.

Nos últimos oito jogos disputados pelo Verdão, foram apenas duas vitórias, sobre Goiás e Corinthians, ambas pelo Brasileiro. Já a maioria dos resultados foram de igualdade, totalizando cinco empates, diante de Atlético-MG (duas vezes), pela Libertadores, Flamengo, Fluminense e RB Bragantino, no nacional, além de uma derrota para o Athletico-PR, na ida da semi do torneio continental.

Em um ambiente completamente passional, é até natural que a pequena sequência sem triunfos faça com que algumas dúvidas relacionadas ao desempenho do time surjam. E essa derrota contra o clube paranaense foi o estopim para isso ser ainda mais notório.

A grande questão é que as estratégias do treinador Abel Ferreira são muito claras. Em campeonatos difíceis, é sim preciso tentar evitar um maior desgaste de elenco, blindar jogadores, e alterar peças e modos de jogo conforme as partidas jogadas. O próprio português, inclusive, sempre faz questão de frisar que o Verdão ‘não ganhará todas’.

Apesar de não vencer todas, como diz o comandante, o Palmeiras segue se destacando no futebol brasileiro e continental pelos números que apresenta, dentro de todas essas estratégias e planos. Ou seja, já existem motivos mais do que plausíveis para que o clube alviverde não seja subestimado ou desacreditado.

Até o momento, somente quatro equipes tiveram a façanha de derrotar o Verdão em 2022: Chelsea, São Paulo (duas vezes), Ceará e Athletico-PR (duas vezes), sendo que o jogo diante do clube inglês, válido pelo Mundial de Clubes, é contabilizado na temporada 2021.

Como é possível notar acima, somente quatro técnicos foram capazes de superar Abel Ferreira neste ano: Thomas Tuchel (Chelsea), Dorval Júnior (Ceará), Rogério Ceni (São Paulo) e Felipão (Athletico-PR). Os outros ficaram apenas no empate ou saíram de campo derrotados.

Somente seis derrotas foram contabilizadas por Abel e companhia em 2022. O time é líder do Brasileirão com 51 pontos e, pode reverter a desvantagem de 1 a 0 para o Athletico na semifinal da Libertadores com facilidade, se jogar o que o levou ao patamar mais alto do futebol. Até porque, esse conjunto de jogadores já avançou ou conquistou títulos em oportunidades ainda mais complicadas.

O Palmeiras é um time que tem metas e objetivos muito bem traçados na temporada e o trabalho vem sendo feito para isso. Vivo em busca de dois títulos importantes, já é tempo de entenderem que ‘90 minutos para os comandados de Abel são muito longos’.

O fator psicológico entra em campo quando se trata de uma equipe vitoriosa, que assume o protagonismo e toma para si os principais títulos e tradições. E o do Verdão é muito forte, é frio. Não há motivos para ‘terra arrasada’. Todos os jogadores que entram em campo sabem bem o que vem pela frente, e esse horizonte pode presenteá-los com mais taças empilhadas, como aconteceu nas últimas temporadas.

É preciso ter calma antes de tirar conclusões e basear as críticas em resultados que, em contextos de dificuldades, são até bons. É preciso acreditar em um time que nunca entrará desacreditado, não enquanto houver um grupo de atletas e de comissão técnica que não sabem o que é a decepção – e tardarão em saber. É preciso ter ‘cabeça fria, e o coração quente’.

