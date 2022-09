Opinião: Com Deolane confirmada em ‘A Fazenda’, essa pode ser a edição mais polêmica

Letícia Sena 06/09/2022 - 17:20 Compartilhe

Na manhã desta terça-feira (6), a Record TV anunciou os seis primeiros participantes do elenco que estarão no reality show ‘A Fazenda’, que chega a sua 14ª edição, e que tem estreia marcada para a próxima terça-feira (13).









Entre esses nomes está a advogada criminalista, DJ, influenciadora e viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra. Bastante polêmica, a loira promete ser o grande case de sucesso do reality show rural por não levar desaforo para a casa e ter fama de barraqueira.

Por meio de seu perfil no Instagram, que conta com quase 15 milhões de seguidores, Deolane sempre rasga o verbo, rebate críticas e fala tudo o que pensa. Em ‘A Fazenda’, ela irá continuar dando o que falar.

Em coletiva de imprensa realizada durante o programa matinal “Hoje em Dia”, a emissora reuniu jornalistas, Rodrigo Carelli, diretor do reality show rural, e a apresentadora Adriane Galisteu, para contar todas as novidades sobre a atração.

Além de Deolane, confira abaixo outros peões confirmados no reality:

Ellen Cardoso

Conhecida como ‘Moranguinho’, Ellen Cardoso é casada com o cantor Naldo Benny. Ao ser questionada sobre como ficará o relacionamento durante o confinamento, a morena garante que a relação seguirá intacta: “Liberei geral não! Vai ficar bonitinho, comportado, por favor. Eu tenho certeza disso!”, disse.

Ruivinha de Marte

A Ruivinha de Marte é conhecida pelas dancinhas no TikTok — onde é seguida por quase 18 milhões de pessoas. Na coletiva, ela prometeu usar a estratégia de ‘ficar dançando’ quando alguém te tirar do sério no reality.

Deborah Albuquerque

A finalista do ‘Power Couple 5’ foi conhecida ao lado do marido, Bruno Salomão, como barraqueira e vitimista. Ela disse que fará de tudo para a ‘aparecer’ em A Fazenda.

Thomaz Costa

O ator da novela “Carrossel” respondeu perguntas dos jornalistas, dizendo que apesar de já ter tido um perfil no OnlyFans, está em uma fase com Jesus agora.

Iran Malfitano

O ex-ator da Globo que acabou virando motorista de aplicativo, disse que falsidade é o que mais lhe irrita na convivência no programa.

