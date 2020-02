Operários são investigados após acidente de trem na Itália

MILÃO, 7 FEV (ANSA) – Pelo menos cinco operadores foram indiciados nesta sexta-feira (7) pelo Ministério Público de Lodi, na Itália, em decorrência do acidente envolvendo um trem de alta velocidade que deixou ao menos dois mortos e 31 pessoas feridas.

Ontem (6), o trem Frecciarossa AV 9595 da Trenitalia fazia a rota entre Milão, no norte, e Salerno, no sul, quando descarrilou na província de Lodi. As duas vítimas confirmadas são os maquinistas do comboio, que tinham 51 e 59 anos de idade.

A Unidade Operacional de Acidentes Ferroviários está realizando análises sobre uma possível falha de comunicação eletrônica ao reportar ao trem o “desvio de direção”. Os técnicos terão que esclarecer por que o sistema de detecção não recebeu o sinal para alterar a rota.

As autoridades italianas também investigam um possível erro humano desses cinco trabalhadores que intervieram no local pouco antes do acidente. Os sindicatos do setor ferroviário, no entanto, rejeitam essa hipótese. Segundo os primeiros dados, o trem descarrilou a cerca de 700 metros. As causas do descarrilamento continuam sob inquérito, mas o trem viajava a 290 quilômetros por hora e o local do acidente havia passado por obras de manutenção na madrugada. Em relação às vítimas, os parentes dos dois maquinistas aguardam a liberação dos corpos para poder realizar o funeral. Quatro pessoas feridas ainda estão hospitalizadas, enquanto os outros 27 feridos foram liberados. (ANSA)