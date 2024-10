Operários que trabalhavam na reforma do estádio do Barcelona brigam; seis ficaram feridos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 15:12 Para compartilhar:

Vinte trabalhadores que estavam atuando na reforma do Camp Nou, estádio do Barcelona, entraram em confronto nesta sexta-feira. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, houve golpes com barras de madeira pela manhã. Entre eles, seis tiveram ferimentos leves. Os operários foram retirados da obra para serem identificados.

Os funcionários não são ligados ao Barcelona, mas contratados de uma empresa terceirizada. Segundo o Mundo Deportivo, os operários são romenos e albaneses e vivem em uma cidade próxima à Barcelona. Existe uma empresa de segurança privada, contratada pela construtora responsável pela obra, que atuou no conflito.

As obras tiveram início em junho de 2023 e o Barcelona tinha a expectativa de voltar a jogar no Camp Nou antes de 2025, mas o clube não informou ainda uma data específica para esse retorno.