Operário-RS e Paysandu empatam em jogo morno na Série B

A má fase segue assombrando Operário-PR e Paysandu. Na tarde deste sábado, o time paranaense recebeu o adversário no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, na abertura da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e em um jogo de pouca emoção e placar de 0 a 0.

Com o resultado, o Operário foi a quatro pontos, chegou a três jogos sem vitória e inicia a rodada na 13ª colocação da tabela de classificação, enquanto o Paysandu, que conquistou seu primeiro ponto na competição nacional, é o vice-lanterna.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo morno e poucas emoções. Jogando em casa, o Operário controlou a posse de bola com facilidade, mas teve dificuldades na hora de finalizar com precisão. Allan Godói chegou a assustar de cabeça logo nos minutos iniciais, e depois tentou novamente, sem sucesso.

Do outro lado, o Paysandu apostou claramente nos contra-ataques e pouco criou. Em uma das raras investidas ofensivas, Eliel arrancou pela esquerda, puxou para a direita e finalizou de forma completamente desajustada, desperdiçando uma boa oportunidade.

Na volta para o segundo tempo, a melhor chance da partida até então foi criada logo aos 10 minutos, quando Boschilia levantou na área, Allan Godói mandou de cabeça e Matheus Nogueira evitou um golaço do Operário. O paredão do Paysandu salvou mais uma em tentativa de Rodrigo Rodrigues, aos 22.

O time paraense seguiu apostando nos contra-ataques, mas assim como na etapa inicial, não conseguia chegar com objetividade ao ataque, enquanto os mandantes não conseguiram aproveitar a posse de bola e amargaram mais um resultado negativo diante de sua torcida.

As equipes voltam a campo para a quinta rodada da Série B no próximo sábado (dia 26). A partir das 16h, o Operário vai até o Couto Pereira para encarar o Coritiba. Pouco mais tarde, às 19h, é a vez do Paysandu receber o CRB, no Mangueirão.

Antes, na quarta-feira, o time paraense decide o título da Copa Verde diante do Goiás, a partir das 21h, no Serra Dourada. No jogo de ida, em Belém, as equipes empataram por 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 X 0 PAYSANDU

OPERÁRIO-PR – Elias; Diogo Mateus (Thales Oleques), Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Juan Zuluaga (Índio) e Boschilia (Daniel Amorim); Allano (Jhemerson), Mingotti (Marcos Paulo) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Bruno Pivetti.

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Bryan, Yeferson Quintana (Joquim Novillo), Luan Freitas e Reverson; Ramón Martínez, Matheus Vargas (Nicolas), Dudu Vieira e Marlon (Borasi); Jorge Benítez (André Lima) e Eliel (Marcelinho). Técnico: Luizinho Lopes.

CARTÕES AMARELOS – Zuluaga e Joseph (Operário), e Borasi, Matheus Vargas e Dudu Vieira (Paysandu).

ÁRBITRO – Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA – R$ 33.670,00.

PÚBLICO – 3.265 torcedores.

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).