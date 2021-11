Operário, Remo e Confiança têm luta direta contra o rebaixamento na Série B

A 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro seguirá nesta terça-feira com Operário, Remo e Confiança na luta direta contra o rebaixamento. Paranaenses e paraenses, aliás, fazem confronto direto, enquanto os sergipanos têm pela frente um duelo nordestino diante do Náutico.

Em Ponta Grossa (PR), às 19 horas, Operário e Remo querem voltar a vencer. Ao empatar por 1 a 1 com o Goiás, o Operário completou duas partidas sem vitória e parou no 13º lugar com 42 pontos, um a mais do que o Remo, na 15ª posição. O Remo foi derrotado por Londrina (1 a 0) e CSA (2 a 0).

Em Aracaju (SE), às 19 horas, o Confiança quer a segunda vitória seguida depois de ter vencido o Brusque por 3 a 2. O triunfo colocou os sergipanos em 18º lugar com 34 pontos, a quatro do primeiro fora da zona de rebaixamento. Com chances remotas de acesso, o Náutico, após ter vencido o ex-líder Coritiba por 2 a 1, chegou aos 48 pontos na oitava colocação.

Outro jogo contra a degola será visto no Mineirão, às 21h30, entre Cruzeiro e Brusque. Os mineiros respiraram aliviados após a vitória sobre o Londrina por 1 a 0. O Cruzeiro, 13º colocado, soma 43 pontos, cinco a mais do que o Brusque, na 16ª posição.

A rodada seguirá na quarta-feira com quatro jogos. Destaque para o vice-líder Coritiba que, diante do Goiás – integrante do G4 -, poderá confirmar o acesso, assim como o líder Botafogo, que jogará contra a ameaçada Ponte Preta no encerramento da rodada na quinta-feira.

Confira os jogos da 35ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19h

Operário-PR x Remo

Confiança x Náutico

21h30

Cruzeiro x Brusque

QUARTA-FEIRA

19h

Brasil-RS x Guarani







21h30

Vasco x Vitória

Goiás x Coritiba

CRB x Londrina

QUINTA-FEIRA

19h

Ponte Preta x Botafogo

Sampaio Corrêa x Vila Nova

