Operário-PR vence, sobe na tabela e encerra reação do Oeste na Série B

O Operário-PR fez jus ao fator casa, nesta sexta-feira, para chegar aos três jogos sem derrota e seguir subindo na tabela. No estádio Germano Kruger, o time paranaense recebeu e venceu o Oeste por 2 a 0. Rafael Oller e Pedro Ken fizeram os gols do duelo, válido pela 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado acabou com a reação do Oeste que vinha de duas vitórias e um empate. Com isso, a equipe paulista segue na lanterna da competição, com 23 pontos somados. Já o Operário é décimo com 45 pontos.

A partida começou bastante movimentada, com o Operário pressionando nos primeiros minutos para sair na frente do placar. Logo aos quatro, depois de uma cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo e sobrou para Douglas Coutinho, que foi travado no momento do chute. Já aos oito foi a vez de Alex Silva bater cruzado e mandar a bola bem perto da trave direita do goleiro do time paulista.

A resposta do Oeste veio apenas aos 31 minutos. Pedrinho apareceu na entrada da área e foi tentar cruzar, mas acabou pegando mal na bola. Mesmo assim conseguiu encobrir o goleiro do Operário. A bola ainda bateu no travessão antes de sair por cima do gol. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Operário seguiu em cima, com o Oeste tentando responder em contra-ataques rápidos. Mas foi mesmo o time paranaense que conseguiu abrir o placar. Aos 14 minutos, Rafael Oller recebeu um lançamento entre dois marcadores, avançou e tocou de cavadinha na saída do goleiro Caíque França, que nada pôde fazer e só viu a bola entrar.

O empate do Oeste quase saiu aos 23 minutos. Depois de um cruzamento na área, Pedrinho cabeceou no pé da trave de Martín Rodriguez. A partir daí, as duas equipes fizeram algumas substituições e seguiram no ataque.

Tanto que nos acréscimos o Operário-PR marcou o segundo gol e decretou a vitória. Pedro Ken foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio volante foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando o placar em 2 a 0.

Os times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na segunda-feira, o Operário visita o Confiança, no Batistão, em Aracaju, às 20h. Já na quarta-feira, o Oeste também joga fora de casa e encara o Cruzeiro, no Independência, em Belo Horizonte, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 0 OESTE

OPERÁRIO-PR – Martín Rodríguez; Alex Silva, Bonfim, Reniê e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo (Rafael Chorão) e Tomas Bastos (Jean Carlo); Douglas Coutinho (Maranhão), Ricardo Bueno (Schumacher) e Rafael Oller (Pedro Ken). Técnico: Matheus Costa.

OESTE – Caíque França; Raí Ramos, Vitão, Maurício Barbosa e Rael; Lídio (Kalil), Yuri (Diogo) e Caio (Welliton); Pedrinho, Bruno Alves (Léo Ceará) e Fábio. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS – Rafael Oller, aos 13, e Pedro Ken, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Martins de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Lídio (Oeste) e Rafael Chorão (Operário-PR).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

