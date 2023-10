Operário-PR vence São Bernardo e garante o retorno à Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2023 - 22:06 Compartilhe

Um ano após se rebaixado o Operário-PR está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. A vaga foi garantida num jogo dramático, com paralisação devido a chuva e com gol nos minutos finais. No confronto direto, o Operário fez 1 a 0 em cima do São Bernardo, neste domingo, em Ponta Grossa (PR) pela sexta rodada, a última da segunda fase pelo Grupo B.

Com a vitória, o Operário terminou com os mesmos sete pontos do São Bernardo, com duas vitórias e saldo de gols zero. Mas levou vantagem no número de gols marcados: 9 a 6. O Brusque, líder com 13 pontos, vai decidir o título da Série C do Brasileiro contra o Amazonas, líder do Grupo C. Os finalistas já tinham assegurado o acesso, o mesmo ocorrendo com o Paysandu, vice-líder do Grupo C.

O jogo no estádio Germano Kruger foi equilibrado no primeiro tempo. Mas a forte chuva alagou o gramado e o jogo ficou parado por cerca de uma hora no intervalo. E só voltou após a ‘turma do rodo’ trabalhar bastante, mesmo assim, com muitas poças.

Como o São José só tinha empatado sem gols com o Brusque, em Santa Catarina, o simples empate daria a vaga ao São Bernardo. O time paulista fez um jogo cauteloso e tentou segurar o zero a zero, mas levou o gol aos 41 minutos, marcado por Vinícius Diniz.

Em Santa Catarina, o São José pressionou bastante, porém, não superou o bloqueio defensivo do Brusque. Até teve a sensação de acesso no final quando marcou um gol, porém, anulado pelo VAR. Terminou em terceiro com seis pontos.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 6.ª RODADA:

Sábado

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Paysandu-PA

Amazonas-AM 2 x 0 Botafogo-PB

Domingo

Operário-PR 1 x 0 São Bernardo-SP

Brusque-SC 0 x 0 São José-RS

