Operário-PR vence o Floresta-CE e assume a liderança provisória da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 22:17 Compartilhe

Quatro partidas deram sequência, neste domingo, nas disputas da 13.ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O destaque, como não poderia ser outro, ficou para o Operário-PR que engatou o sétimo jogo de invencibilidade e assumiu provisoriamente a liderança.

Atuando em casa, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), o Operário-PR recebeu e venceu o Floresta-CE, pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, além de manter a série invicta, embalou a segunda vitória seguida e atingiu os 25 pontos, na liderança. O Amazonas-AM, porém, vem logo atrás com 24 e ainda joga na rodada. Já o rival cearense caiu para 15.º, com 14 pontos.

O Ypiranga-RS se reabilitou com estilo após quatro jogos sem vitória. O time gaúcho também fez jus ao fator casa ao golear o Pouso Alegre-MG, por 4 a 1, no estádio Colosso da Lagoa. O resultado devolveu o time para a briga pelo G-8 – zona de classificação. Atualmente é nono com 18 pontos. O representante mineiro está na zona de rebaixamento com apenas 12.

O CSA-AL, por sua vez, voltou a vencer e de quebra, foi num duelo direto pelo G-8. Em casa, no estádio Rei Pelé, o time alagoano fez 2 a 0 no São José-RS e subiu para 10.º, com 18 pontos. O adversário gaúcho é justamente o primeiro time dentro do G-8, com 19 pontos.

Em um confronto entre dois times que estão na zona de rebaixamento, Altos-PI e América-RN ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí. O resultado mantém as duas equipes no Z-4 – zona de rebaixamento.

A 13ª rodada será encerrado com mais dois jogos na segunda-feira. O maior destaque ficará para o clássico paraense entre Paysandu-PA e Remo-PA, que promete transformar a capital Belém num clima de festa.

CONFIRA OS JOGOS DA 13.ª RODADA:

SÁBADO

Botafogo-PB 1 x 2 Brusque-SC

Amazonas-AM 1 x 2 Paysandu-PA

São Bernardo 1 x 1 Altos-PI

DOMINGO

CSA-AL 2 x 0 São José-RS

Altos-PI 1 x 1 América-RN

Operário-PR 1 x 0 Floresta-CE

Ypiranga-RS 4 x 1 Pouso Alegre-MG

SEGUNDA-FEIRA





20h

Confiança-SE x Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS x Náutico-PE

Remo-PA x Operário-PR

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias