Operário-PR vence CRB e fecha turno com o sonho do acesso na Série B

O Operário-PR sobrou diante do CRB, em partida disputada neste domingo, no Estádio Germano Kruger em Ponta Grossa (PR), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Maxwell e Felipe Augusto. Os alagoanos não ofereceram perigo e chegaram ao ataque em poucas oportunidades.

Com o resultado, o Operário chegou aos 29 pontos e subiu para a sexta colocação na tabela de classificação, se aproximando do G-4. O CRB manteve os 24 pontos e ficou no 12º lugar, interrompendo uma sequência de 11 jogos sem perder.

Em campo, o Operário jogou melhor. Pressionou desde o início e quase balançou as redes aos sete minutos com Matheus Ribeiro. O primeiro gol ocorreu aos 11 minutos, com Maxwell, que finalizou de fora da área para balançar o gol de Vitor Caetano. Com dificuldade ofensiva, o CRB seguiu sendo pressionado na defesa.

Aos 20 minutos, Vinícius Mingotti apareceu livre na área do CRB, subiu mais que a defesa adversária em cobrança de escanteio e mandou para fora. Aos 34 minutos, Maxwell finalizou de fora e Vitor Caetano caiu para salvar o time alagoano de sofrer o segundo gol. Ainda no primeiro tempo, Pará perdeu outra oportunidade do Operário de aumentar o placar. O time da casa sobrou na primeira etapa.

No segundo tempo, o Operário manteve o nível de futebol apresentado. Aos quatro minutos, Felipe Augusto aproveitou erro na saída de bola e finalizou colocado para ampliar a vantagem do time paranaense.

O jogo esfriou e o CRB seguiu sem oferecer risco ao sistema defensivo do Operário. Apenas aos 33 minutos, em cobrança de falta, Gegê assustou o goleiro Rafael Santos, que caiu para fazer uma defesa difícil em uma bola de curva.

A resposta do Operário ocorreu aos 34 minutos, quando Maxwell, o nome do jogo, arrancou em velocidade e chutou no canto. A bola foi para fora. Se lançando ao ataque, o CRB passou a rondar a área dos adversários e consequentemente deu espaço ao time da casa para ampliar.

O CRB volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Atlético-MG, às 19h, na Arena MRV. O jogo é válido pela segunda rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, em Maceió (AL) houve empate por 2 a 2. O Operário joga apenas na sexta-feira, diante do Avaí, às 19h15, na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 2 X 0 CRB

OPERÁRIO – Rafael Santos; Thales (Sávio), Fagner Alemão, Willian Machado e Pará (Lucas Hipólito); Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Dudu (Guilherme Azevedo); Felipe Augusto, Vinicius Mingotti (Daniel) e Maxwell. Técnico: Rafael Guanaes.

CRB – Vitor Caetano; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique e Wanderson; Willian Formiga, Falcão, Rômulo (Bilu) e Raí (Caio César); Labaneira (Gegê), Kleiton (Mike) e João Neto (Anselmo Ramon). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Maxwell aos 12 minutos do primeiro tempo e Felipe Augusto aos quatro do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Pará, Dudu e Guilherme Azevedo (OPE); Gustavo Henrique (CRB).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA – R$ 58.075,00.

PÚBLICO – 3.790 total.

LOCAL – Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR).