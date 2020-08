Operário-PR vence Brasil-RS, segue invicto e assume vice-liderança da Série B

Em uma das duas partidas que fecharam as disputas da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite deste domingo, o Operário-PR voltou a vencer, para continuar invicto na competição e assumir a vice-liderança. Em casa, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, o time paranaense venceu o Brasil-RS, por 2 a 0. Marcelo e Schumacher, de letra, para o time mandante e Luiz Henrique fizeram os gols.

Com o resultado, o Operário-PR chega aos 12 pontos e ultrapassa a Ponte Preta, que ficou em terceiro com 11. O Cuiabá é líder isolado com 13. Ao todo, em seis jogos, o time paranaense venceu três e empatou os outros três. Já o Brasil-RS, vive um momento totalmente diferente. Com apenas três pontos e ainda sem vencer na competição, os gaúchos estão na 17.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

A partida foi bastante movimentada desde o seu início, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que não demorou para o placar sair do zero. Aos 17 minutos, Douglas Coutinho roubou a bola na entrada da área, se livrou de um marcador e bateu cruzado, com força. No primeiro momento, o goleiro Rafael fez a defesa parcial, mas Marcelo pegou o rebote e colocou o Opérario-PR em vantagem.

Apesar disso, no lance seguinte, o Brasil-RS chegou ao empate. Aos 20, Matheus Oliveira arrancou pela direita, invadiu a área e deu um toque açucarado para Luís Henrique, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Operário-PR se mandou para o ataque e aos 12 minutos, conseguiu pular na frente do placar mais uma vez. Douglas Coutinho chutou cruzado na área, Schumacher foi mais esperto que os zagueiros e desviou de letra para o gol, sem chances para o goleiro Rafael Martins que só olhou a bola entrar.

Enquanto isso, o Brasil tentava se recuperar e aos poucos voltou a equilibrar o duelo, agora em busca da igualdade. Criou duas boas chances, porém, não chegou ao empate.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a disputa da sétima rodada da Série B do Brasileiro. Fora de casa, o Operário-PR visita o Avaí, às 16h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Brasil de Pelotas recebe o Cruzeiro, no estádio Bento de Freitas.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 1 BRASIL-RS

OPERÁRIO-PR – Rodrigo Viana; Sávio, Bonfim, Reniê e Julinho (Fabiano); Jorge Jiménez, Marcelo (Lucas Baratinha), Tomas Bastos e Thomaz (Jean Carlo); Douglas Coutinho (Maranhão) e Schumacher (Roger). Técnico: Gerson Gusmão.

BRASIL-RS – Rafael Martins; Rodrigo Ferreira (Leandro Leite), Lázaro, Leandro Camilo e Bruno Santos; Sousa, Bruno Matias (Nathan Cachorrão), Gegê (Welligton Simião) e Matheus Oliveira (Gabriel Poveda); Danilo Gomes e Luiz Henrique (Maicon Silva). Técnico: Hemerson Maria.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

CARTÕES AMARELOS Julinho, Douglas Coutinho e Jorge Jiménez (Operário-PR) e Danilo Gomes e Luiz Henrique (Brasil-RS).

RENDA E PÚBLICO – jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

