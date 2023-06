Operário-PR vence Aparecidense e assume a vice-liderança da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 23:24 Compartilhe

O Operário é o novo vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro da Série C. Ajudado pelos tropeços dos rivais, o time paranaense chegou ao topo depois de vencer a Aparecidense por 1 a 0, mantendo sua invencibilidade no estádio Germano Krüger, na noite desta segunda-feira, em jogo isolado da 10ª rodada.

Com mais três pontos, o Operário assumiu o segundo lugar com 18 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Náutico, caso o time pernambucano vença o CSA por três ou mais gols de diferença. Já a Aparecidense segue seu martírio para sair da zona de rebaixamento, ocupando a lanterna, com sete pontos.

Ao lado do Grêmio, Botafogo-PB e Hercílio Luz-SC, o Operário é um dos times que ainda não perderam como mandante na temporada de 2023. Diante da torcida, o Operário não demorou muito para se impor e logo com sete minutos já inaugurou o placar. Em rápido contra-ataque, Felipe Augusto recebeu cara a cara e só teve o trabalho de tirar Pedro Henrique do lance para marcar. Com o gol anotado cedo, o Fantasma mudou a estratégia e ficou na defensiva.

O Operário volta a campo no domingo, quando visita o Figueirense, às 16h30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Já a Aparecidense joga no sábado, às 19h, contra o Manaus, no Estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).

A 10ª rodada ainda vai ter um jogo terça-feira, entre Botafogo-PB e Psysandu-PA. E mais dois na quarta, quando o Náutico-PE recebe o Amazonas-AM e o CSA-AL pega o América-RN, em Maceió (AL).

