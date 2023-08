Operário-PR ganha do São bernardo e tira a liderança do Amazonas na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 19:48 Compartilhe

O Operário-PR colocou mais fervura na quente disputa pela liderança da Série C do Campeonato Brasileiro após vencer por 1 a 0 o São Bernardo, neste domingo, em Ponta Grossa, pela 16ª rodada. Com 29 pontos, o time paranaense assumiu a liderança provisória no lugar do Amazonas-AM, que estava no topo desde sábado. Agora eles vão tentar secar o Botafogo-PB, que encerra a rodada na segunda-feira. Operário e Amazonas têm os mesmos 29 pontos, mas o time do Paraná leva vantagem no saldo de gols: 7 a 4.

O time paraibano vai jogar em casa com o São José-RS e, como tem 27 pontos, pode chegar aos 30 e se isolar na primeira posição, desde que vença o time gaúcho, que defende uma posição dentro do G-8 – zona de classificação – com 23 pontos, em sétimo lugar.

Com o apoio da sua torcida, o Operário quebrou jejum de dois jogos sem vencer e superou o São Bernardo, que não ganha há 11 jogos e corre o risco de não se classificar à segunda fase.

O Paysandu segurou o empate por 1 a 1 com o Altos-PI, no Piauí, e se manteve dentro do G-8, em oitavo lugar, com 23 pontos. O time paraense não perde há cinco jogos e continua em ascensão. O Altos deixou a lanterna e, agora, ocupa a penúltima posição, com 13 pontos, ameaçado de queda.

O Náutico voltou a decepcionar sua torcida ao empatar sem gols com o CSA dentro do Estádio dos Aflitos. Sem perder há seis jogos, o time pernambucano tem 25 pontos, em sexto lugar. O CSA segue sonhando com uma vaga na outra fase, porque está em décimo lugar, porém, com 22 pontos.

Pela manhã, em Florianópolis, o Figueirense, enfim, teve uma vitória convincente ao fazer 3 a 0 em cima do América-RN. Com 20 pontos, em 12º lugar, o time catarinense dá uma respirada em relação à ameaça de rebaixamento. O mesmo não vale para os americanos, no 18º lugar, com 15.

A 16ª rodada da Série C termina com dois jogos na segunda-feira. Além da luta do Botafogo-PB pela liderança isolada, em Sergipe, Confiança e Floresta-CE vão fazer um duelo na briga para fugir das últimas posições.

Confira os jogos da 16ª rodada da Série C:

Domingo

Figueirense-SC 3 x 0 América-RN

Altos-PI 1 x 1 Paysandu-PA

Náutico-PE 0 x 0 CSA-AL

Operário-PR 1 x 0 São Bernardo-SP

Segunda-feira

20h

Botafogo-SP x São José-RS

Confiança-SE x Floresta-CE





