Operário-PR empata com o Brusque e segue longe do G-4 da Série B

Após iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro brigando pela liderança – chegando a ser líder por algumas rodadas -, o Operário oscilou na reta final do primeiro turno e caiu pelas tabelas. Nesta segunda-feira, o time de Ponta Grossa (PR) perdeu a chance de embolar a briga pelo G-4 – zona de acesso – ao ficar no 0 a 0 com o Brusque, no estádio Germano Krüger, pela 24ª rodada.

Com o resultado, o Operário ocupa o meio da tabela, em 10º lugar, com 33 pontos, ficando a seis pontos do Vila Nova, que fecha o grupo de acesso, em quarto lugar, com 39. Já o Brusque segue na briga contra o rebaixamento, onde abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 23 pontos, dois a menos que o CRB, 16º, primeiro time fora da zona da degola, com 25.

Empurrado pela torcida, o Operário buscou fazer pressão logo de início. Trocando passes e envolvendo a defesa do Brusque, os donos da casa tinham o domínio e assustaram em chutes de média e longa distância, principalmente com Felipe Augusto e Boschilia.

Índio também experimentou de longe e parou no goleiro Matheus Nogueira. Com o passar do tempo, o Operário foi tirando o pé e deixando o Brusque entrar na partida. Do meio de campo, Diego Mathias tentou surpreender o goleiro e quase marcou um gol antológico, na única chance de perigo dos visitantes.

A segunda etapa voltou e o panorama se manteve. O Operário tinha mais posse de bola e volume ofensivo, mas pecava nas finalizações e nas tomadas de decisões. Os erros próximos à área foram tirando aos poucos a paciência da torcida nas arquibancadas.

O tempo passava e os donos da casa não conseguiam a calma necessária para conseguir balançar as redes. Os erros de passes e de cruzamentos no último terço seguiram sendo a tônica do Operário. Entretanto, quem se lamentou mais foi o torcedor do Brusque, que já na reta final, Diego Tavares teve a chance da vitória ao sair cara a cara com o goleiro, mas isolou de forma inacreditável.

O Operário volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Brusque, por sua vez, atua no sábado, às 16h, quando recebe o Santos, na Arena Joinville (SC).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 X 0 BRUSQUE

OPERÁRIO – Rafael Santos; Thales Oleques, Fagner Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito (Pará); Jacy (Vinícius Diniz), Índio (Pedro Lucas) e Boschilia; Felipe Augusto, Vinícius Mingotti (Daniel) e Rodrigo Rodrigues (Maxwell). Técnico: Rafael Guanaes.

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Everton Alemão, Wallace e Luiz Henrique (Jhan Torres); Rodolfo Potiguar (Diego Tavares), Lorran (Madison) e Marcos Serrato; Paulinho Moccelin (Osman), Rodrigo Pollero (Ocampo) e Diego Mathias. Técnico: Luizinho Vieira.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Rodrigues (Operário); Diego Mathias, Madison, Paulinho Moccelin, Wallace e Everton Alemão (Brusque).

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

RENDA – R$ 47.420,00.

PÚBLICO – 3.727 torcedores.

LOCAL – Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).