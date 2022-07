Operário PR e Tombense ficam no empate pelo fechamento da 20ª rodada da Série B Em situações distintas, Fantasma sai da zona de rebaixamento e mineiros ficam próximo do G4







Nesta segunda-feira (25), Operário-PR e Tombense se enfrentaram no estádio Germano Kruger, pela fechamento da 20ª rodada da Série B. As equipes bem que tentaram, mas fizeram um duelo bem equilibrado que terminou sem gols.

Com o resultado, a Tombense fecha na sexta colocação, com 29 pontos conquistados. Por outro lado, o Fantasma fica em 16º, com 21. Na próxima sexta-feira (29), o time mineiro recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30. Já os paranaenses entram em campo no do seguinte, às 19h (de Brasília), contra a Ponte Preta, em Campinas-SP.

JOGO EQUILIBRADO!

Aos três minutos quem levou perigo primeiro foram os visitantes. Nenê Bonilha cruzou no primeiro pau, Zé Ricardo deu de peixinho e Vanderlei fez ótima defesa.

A resposta do Fantasma, Paulo Victor chegou pela direita, bateu cruzado e Junior Brandão perdeu chance de empurrar para as redes.

Mais tarde, Tomas Bastos finalizou de fora da área para fora. Em seguida, depois de dois toques de cabeça, a bola ficou com Júnior Brandão, que chutou na entrada da área e a bola foi pela esquerda.

​NADA DE GOLS!

Na volta do intervalo, o Operário teve grande chance. Silvinho recebeu cruzamento da direita na pequena área. Ele se atirou na bola e, de cabeça, colocou no contrapé de Felipe Garcia, mas para linha de fundo.

O Tombense respondeu. Everton Galdino entrou na área pela esquerda e cruzou para trás. Raphinha apareceu e intercepta pelo Fantasma, evitando o primeiro dos visitantes.

O Fantasma foi com tudo para o ataque e Ricardinho acertou linda bomba de fora, no ângulo, mas Felipe Garcia foi buscar. Jean Lucas arriscou por cima e levou a Tombense a responder.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Operário-PR x Tombense

Local: Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa-PR

Data/horário: 25/07/2022 – 19h (de Brasília)

​Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Árbitro de vídeo (VAR): Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Ricardinho (Operário-PR), Joseph, Everton Galdino (Tombense)

Cartões vermelhos: –

GOLS: –

Operário-PR – técnico: Sandro Forner (interino)

Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Raphinha; Ricardinho, Tomas Bastos (André Lima 21’/2T) e Giovanni Pavani (Reina 13’/2T); Paulo Victor, Júnior Brandão (Paulo Sérgio 21’/2T) e Silvinho.

Tombense – técnico: Bruno Pivetti

Felipe Garcia; Diego Ferreira (Marcondes 31’/2T), Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo (Guilherme Rend 40’/2T), Zé Ricardo e Nenê Bonilha (Kleiton 40’/2T); Jean Lucas, Everton Galdino (Renatinho 40’/2T) e Ciel (Bruno Mota 16’/2T).

