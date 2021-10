Operário-PR e Londrina empatam sem gols em jogo da Série B Com o resultado, o Fantasma fica em 15º lugar na classificação, enquanto o Tubarão permanece na zona da degola

No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no clássico do interior paranaense, Operário-PR e Londrina empataram pelo placar 0 a 0. Com o resultado, o Fantasma foi para 35 pontos e agora ocupa a 15ª colocação. Já o Londrina permanece na zona de rebaixamento, com 31 pontos e no 17º lugar

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Goiás, no estádio do Café, dia 19 de outubro (terça-feira). Já o Operário visita o CSA, no estádio Rei Pelé, dia 23 de outubro (sábado). Ambas as partidas vão começar às 19h00.

O jogo

LONDRINA COMEÇA O JOGO CARIMBANDO A TRAVE

Mesmo como visitante, o Londrina iniciou a partida assustando o Operário-PR. Logo aos 2 minutos, em cobrança de falta, Eltinho bateu direto para o gol, a bola desviou no caminho e bateu no travessão.

OPERÁRIO CHEGA, LONDRINA RESPONDE

Após o quase gol do Londrina, o jogo ficou muito disputado e sem os dois times mostrarem muito ímpeto no ataque. Os lances mais agudos só foram aparecer no meio da segunda etapa. Aos 17, Thomaz recebeu passe na entrada da área, mas jogou por cima do gol e desperdiçou a boa chance do Fantasma. A resposta do Tubarão veio logo no minuto seguinte, mas Zeca, assim como Thomaz, chutou por cima do gol.

JOGO CONTINUA EQUILIBRADO NA PRIMEIRA ETAPA

O tempo foi passando e a partida permaneceu bastante equilibrada até o apito final da etapa inicial. Apesar do Operário-PR ter chegado mais próximo da área da defesa do Londrina, o time do Fantasma não conseguiu levar perigo ao gol do goleiro César, e o jogo acabou indo para o intervalo empatado em 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

OPERÁRIO-PR QUASE MARCA NO COMECINHO

Na volta do intervalo para etapa complementar, o Fantasma quase surpreendeu o Tubarão. Após cobrança de escanteio, Reniê desviou, mas Leandro Vilela acabou finalizando para fora perdendo um gol incrível, a poucos metros do gol.

TÉCNICOS MEXEM NAS EQUIPES; E QUEM ASSUSTA É O OPERÁRIO-PR

O jogo permanecia muito disputado, mas sem nenhuma dos dois times levar perigo. Foi quando os treinadores resolveram mexer nas equipes. Ricardo Catalá fez três substituições, enquanto Márcio Fernandes efetuou uma.

E as mudanças surtiu efeito positivo para o Operário-PR. Marcelo resolveu soltar uma pancada de muito longe. A bola passou muito perto do gol e quase que o goleiro César acabou sendo surpreendido.

LONDRINA CARIMBA A TRAVE NOVAMENTE

O Londrina, que tinha acertado o travessão no início do jogo, acabou acertando novamente a trave do goleiro do Operário-PR. Após cobrança de escanteio, Matheus Bianqui conseguiu cabecear e acertou o poste.

DEFESAS PREVALECEM NO FIM DO JOGO E DUELO ACABA EM EMPATE

Com o jogo caminhando para o fim, os dois times acabaram se fechando na defesa e não deixando que nenhum dos dois ataques criassem mais oportunidades de gol. Com isso, o clássico do interior paranaense acabou mesmo empatado pelo placar de 0 a 0.





