Operário-PR e Ituano fazem duelo inédito e equilibrado pela Série B

Em confronto inédito, Operário e Ituano se enfrentarão pela primeira vez na história em jogo válido pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. O jogo “inaugural” entre os dois clubes será disputado no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), neste sábado, a partir das 11h.

Os dois clubes estão no meio da tabela, com nove pontos cada, o Ituano em nono e o Operário em décimo, porém os paulistas têm um gol a mais e estão na frente, pelo critério de desempate.





O confronto é tido como direto, olhando pela classificação. As duas equipes estão com um ponto acima da zona de rebaixamento, e ao mesmo tempo, a quatro pontos do G-4. Ou seja, uma derrota pode colocar um dos times perto do Z-4 e uma vitória pode aproximá-lo do grupo dos quatro primeiros.

Os dois times vêm de empates na última rodada. O Ituano, em casa, ficou no 1 a 1 com o Grêmio e o Operário não saiu do zero contra o CSA, em Alagoas. Buscando a primeira vitória fora de casa, o técnico Mazola Júnior sabe da importância de se pontuar longe de seus domínios na competição. Em três oportunidades fora de Itu, o clube empatou na estreia contra a Chapecoense e perdeu para Sport e Novorizontino.

Para a partida, Mazola não contará com os volantes Lucas Siqueira e Rafael Pereira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Gabriel Barros e Jimenez devem ser os titulares.

Com duas vitórias em casa, o time paranaense sabe da importância da torcida para o confronto direto. O técnico Claudinei Oliveira não contará com o volante André Lima, que foi expulso na última partida, contra o CSA. O meia Ricardinho deverá fazer a função de André, enquanto Giovanni Pavani, Tomas Bastos e Rafael Chorão disputam a vaga no meio-campo.