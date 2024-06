Operário-PR e Amazonas fazem duelo de opostos em rodada da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Duas partidas vão ser disputadas, nesta segunda-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em momentos opostos, Operário-PR e Amazonas se enfrentam em Ponta Grossa (PR). Já o Santos faz um duelo paulista contra o Botafogo-SP para voltar à liderança.

Operário-PR e Amazonas jogam no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, às 21h. Enquanto os donos da casa, com nove pontos, tentam voltar a vencer após cinco jogos de jejum para sair da parte intermediária da tabela, o time manauara busca embalar após vitória diante do Mirassol por 1 a 0. Atualmente tem oito pontos e conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento.

Mais cedo, às 20h, o Santos está focado em voltar a vencer após a derrota polêmica para o América-MG, por 2 a 1, que foi marcado por um gol polêmico após a grave lesão do goleiro João Paulo. Jogando como mandante no Estádio do Café, em Londrina (PR), recebe o Botafogo-SP, às 20h. Caso vença, voltará à liderança.

O Santos soma 15 pontos. Em sete jogos foram cinco vitórias e duas derrotas. O Goiás, que venceu o Sport nesta rodada, por 3 a 0, lidera com 17. Já o Botafogo-SP vive um momento totalmente oposto. Ainda sem vencer na Série B, o time de Ribeirão Preto é lanterna com apenas quatro pontos.

A rodada será encerrada com dois jogos na terça-feira. O destaque fica para o América-MG que encara o Paysandu para tentar seguir na briga pela liderança. Mirassol e Guarani fazem um duelo paulista no estádio José Maria de Campos Maia.

Confira os jogos da oitava rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA

20h

Santos x Botafogo-SP

21h

Operário-PR x Amazonas

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x Guarani

21h30

Paysandu x América-MG