Operário-PR derrota Sport de virada e mantém vivo o sonho do acesso

O Operário-PR conquistou uma vitória essencial na luta pelo acesso à elite do futebol nacional nesta segunda-feira, quando jogando no Germano Krüger, superou o Sport por 2 a 1, de virada, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mantendo vivo o sonho da classificação.

Com o resultado, o time paranaense foi a 53 pontos e saltou para a sétima colocação na tabela de classificação, agora seis atrás de Mirassol e do próprio Sport, primeiros times na zona de acesso à Série A.

O duelo em Ponta Grossa começou preocupante para o Sport. Logo aos cinco minutos, Zé Roberto acabou se lesionando em uma disputa com Boschilia, quando sofreu um trauma no joelho direito e saiu de campo em prantos. Com a bola rolando, quem teve a primeira chance real de gol foi o Operário, que aos 25, quase abriu o placar com um gol olímpico de Boschilia, mas a bola bateu no travessão.

A resposta do Sport foi certeira, mas criou um misto de alívio e revolta. Aos 38, Felipinho invadiu a área pela esquerda, cruzou para o meio, a bola desviou em Felipe e sobrou para Titi Ortíz, que mandou para o gol e abriu o placar. Porém, na comemoração, o jogador foi para a torcida e recebeu seu segundo amarelo, sendo expulso.

Atrás no marcador e com um a mais em campo, o Operário se lançou ao ataque, mas parou no paredão Caíque França. Aos 44, Vinicius Diniz arriscou de longe e mandou na direção do ângulo, mas o goleiro do Sport salvou. Aos 47, foi a vez de Daniel também mandar uma bomba e parar em Caíque, que levou os visitantes em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time paranaense seguiu pressionando, mas esbarrava em decisões erradas na hora da finalização, até que aos 25, Vinícius Diniz dominou e mandou uma bomba, no ângulo de Caíque, que desta vez, não conseguiu salvar.

E a pressão do Operário não parou por aí. Aos 36, Boschilia recebeu a bola na entrada da área, tentou o passe, a bola bateu na defesa e voltou para ele, que bateu cruzado e virou o placar para o time paranaense. O time da casa seguiu no ataque, mas a bola não entrou novamente e o jogo acabou em 2 a 1 para o Operário. No fim, Caíque França ainda salvou mais duas grandes chances e garantiu os três pontos.

As equipes voltam a campo para a 36ª rodada da Série B neste final de semana. No sábado, o Operário abre a rodada contra o Novorizontino, a partir das 17h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No dia seguinte, o Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro, no Recife, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 1 SPORT

OPERÁRIO-PR – Gabriel Mesquita; Thales Oleques (Filipe Claudino), Joseph, William Machado e Pará; Jacy (Ronaldo), Vinícius Diniz (Rodrigo Lindoso) e Boschilia; Ronald, Daniel (Vinicius Mingotti) e Rodrigo Rodrigues (Nathan). Técnico: Rafael Guanaes.

SPORT – Caique França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Felipe (Fabinho), Fabricio Domínguez (Lenny Lobato) e Lucas Lima; Barletta (Julián Fernández), Titi Ortíz e Zé Roberto (Gustavo Coutinho, depois Wellington Silva). Técnico: Pepa.

GOLS – Titi Ortíz, aos 38 minutos do primeiro tempo. Vinícius Diniz, aos 25, e Boschilia, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thales Oleques, Boschilia (Operário); Titi Ortíz (2), Felipe, Rafael Thyere, Fabricio Domínguez (Sport).

CARTÃO VERMELHO – Titi Ortíz (Sport).

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).