Operário-PR denuncia ofensa racial contra jogador na Série B: ‘Não vamos tolerar discriminação’

A direção do Operário-PR denunciou pelas redes sociais o suposto caso de racismo sofrido pelo atacante Allano durante a partida contra o América-MG, na noite deste domingo, em rodada da Série B. As ofensas racistas teriam sido proferidas pelo meia Miguelito ainda no primeiro tempo da partida disputada na casa do Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

“O Operário Ferroviário Esporte Clube repudia com veemência qualquer ato de racismo. Durante a partida de hoje, diante do América-MG, o nosso atleta Allano relatou ter sido vítima de ofensas racistas por parte do jogador Miguelito, da equipe adversária. O clube está buscando as imagens e demais elementos que possam confirmar os fatos e tomará todas as medidas cabíveis diante da gravidade da situação”, afirmou o clube paranaense.

O suposto caso de racismo aconteceu levou à paralisação da partida aos 30 minutos. O árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) iniciou o protocolo antirracista da Fifa e da CBF. Ele fez um sinal de “x” com os braços e a partida ficou interrompida por cerca de 16 minutos. A paralisação deve constar na súmula do jogo.

Em nota, o Operário disse que não vai “tolerar” atos discriminatórios. “Reforçamos que o Operário está prestando todo o suporte necessário ao atleta Allano e seguirá firme em seu compromisso com a luta contra o racismo, dentro e fora de campo. Não vamos tolerar nenhuma forma de discriminação.”

Até o fechamento desta matéria, a direção do América-MG ainda não havia se pronunciado sobre o assunto.