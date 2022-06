Operadores precificam aumento de 0,75 p.p. nos juros pelo BCE até setembro

Por Yoruk Bahceli

(Reuters) – Os mercados monetários aumentaram suas apostas em altas dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira para precificar um aumento acumulado de 0,75 ponto percentual até setembro.





Com a expectativa de que o banco comece a subir os juros em julho, os operadores esperam agora que os movimentos incluam uma rara elevação a de 0,50 ponto em uma única reunião até setembro, antecipando a perspectiva ante outubro, como era calculado na sexta-feira.

A próxima reunião de política monetária do BCE será realizada na quinta-feira.

Os operadores têm aumentado constantemente suas apostas em aumentos do BCE após dado de inflação acima do esperado na semana passada, o que impulsionou os argumentos a favor de movimentos maiores do banco central. Várias autoridades disseram que estão abertas a um movimento de 0,50 ponto.

“Pareceu-me inevitável que as apostas de alta de 50 pontos-base se tornariam mais populares, dado que é amplamente entendido que o BCE está atrás da curva e que outros bancos centrais também começaram a se mover em incrementos de 50 pontos”, disse Antoine Bouvet, estrategista sênior de juros do ING, referindo-se ao banco central da Austrália.

O banco central australiano aumentou a taxa de juros em 0,50 ponto percentual na terça-feira.