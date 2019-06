Operadoras móveis globais são atacadas por supostos hackers chineses

Hackers com suposto apoio do governo chinês invadiram as redes de ao menos 10 operadoras móveis globais, apagando a localização, mensagens de textos e registros de ligações de usuários, segundo um relatório citado pelo The Wall Street Journal.

Os ataques, que começaram anos atrás e ainda continuam, tiveram como alvo 20 oficiais militares, dissidentes, espiões e autoridades policiais – todos supostamente ligados à China – e ocorreram na Ásia, Europa, África e Oriente Médio, de acordo com a Cybereason, empresa de segurança cibernética com sede em Boston que identificou as infiltrações. As ações acompanhadas no relatório ocorreram em 2018.

A ofensiva cibernética volta a pôr em evidência um grupo chinês chamado APT 10. Dois de seus supostos integrantes foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos EUA em dezembro do ano passado por hackear empresas e agências de governo ocidentais. A Cybereason acredita haver indícios de envolvimento do APT 10 nos ataques às operadoras. Fonte: Dow Jones Newswires.