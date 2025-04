Operadoras alertam Otan para risco de sabotagem russa contra cabos submarinos

Empresas de telecomunicações alertaram os chefes militares da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) sobre o risco crescente de apagões globais de internet após cabos submarinos terem sido sabotados pela Rússia. As operadoras europeias Vodafone, Telefónica e Orange emitiram uma carta aberta reiterando que os danos à rede de conexões estão ameaçando o funcionamento de serviços críticos. As informações são do “The Telegraph”.

Atualmente, 500 cabos de fibra óptica submarinos são responsáveis pelo transporte de 95% dos dados internacionais. De acordo com as empresas de telecomunicações, falhas e sabotagens no sistema podem afetar o funcionamento da internet, da infraestrutura energética, as comunicações entre países, transações financeiras e outros serviços.

Para as companhias, a rede de cabos submarinas deve ter “prioridade absoluta”. As operadoras ainda pediram para que as conexões sejam consideradas como uma “infraestrutura crítica”, algo que garantiria proteção e investimento na segurança do sistema.

Ao menos 11 cabos foram danificados no Mar Báltico desde outubro de 2023, com eventos similares também sendo relatados no Mar do Norte. Os incidentes levantaram o receio de sabotagem, já que 50 navios russos foram observados nas áreas com elevada densidade de condutores.

As autoridades britânicas já monitoram a embarcação espiã russa Yantar, que estaria mapeando os cabos submarinos. A sabotagem por parte dos chineses também é possível, já que incidentes similares foram registrados no mar ao redor de Taiwan.

Em janeiro deste ano, o secretário John Healey, da Defesa do Reino Unido, apontou que a sabotagem de cabos submarinos é “mais um exemplo da agressividade russa”. O parlamento britânico abriu um inquérito para investigar a capacidade do país de proteger a sua rede de conexões contra ataques.