Operadora ferroviária alemã aceita reduzir jornada semanal

A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn anunciou nesta terça-feira que entrou em acordo com o sindicato GDL para reduzir a jornada semanal dos maquinistas e encerrar uma longa disputa que provocou greves em todo o país.

“Foi um caminho difícil, mas no final alcançamos um acordo inteligente”, disse em conferência de imprensa o diretor de recursos humanos da Deutsche Bahn, Martin Seiler.

Segundo o acordo, a semana dos condutores de trem será reduzida gradualmente de 38 a 35 horas até 2029 sem corte salarial, indicou a Deutsche Bahn.

Os maquinistas terão a opção de trabalhar até 40 horas semanais, com um salário 2,7% superior por hora adicional.

O acordo encerra a áspera disputa entre a Deutsche Bahn e o GDL que provocou seis greves desde novembro de 2023.

“A boa notícia é que não haverá greves ferroviárias ao menos até final de fevereiro de 2026”, segundo o acordo, indicou Seiler.

A Alemanha, maior economia da Europa, se viu sacudida os últimos meses por greve em diversos setores, como a aviação, o transporte público e os supermercados.

As greves agravam as perspectivas sombrias para a economia alemã, que contraiu 0,3% no ano passado.

