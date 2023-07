Operadora do submersível que implodiu em visita ao Titanic suspende todas as expedições

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 14:25 Compartilhe

A OceanGate, empresa que operava o submersível que implodiu durante uma imersão para visitar os destroços do Titanic, matando as cinco pessoas a bordo, anunciou, nesta quinta-feira (6), que interrompeu todas as atividades por prazo indeterminado.

A OceanGate, com sede nos Estados Unidos, informou em seu site que “suspendeu todas as operações de exploração e comerciais” duas semanas após a tragédia com o submersível Titan, na qual morreram, entre outros, o CEO da empresa, Stockton Rush.

