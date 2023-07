Operadora do submersível que implodiu em visita ao Titanic suspende todas as expedições

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 15:24 Compartilhe

A OceanGate, empresa que operava o submersível que implodiu durante uma imersão para visitar os destroços do Titanic, matando as cinco pessoas a bordo, anunciou, nesta quinta-feira (6), que interrompeu todas as atividades por prazo indeterminado.

O submersível Titan foi reportado como desaparecido em 18 de junho e a Guarda Costeira americana informou em 22 de junho que a embarcação tinha sofrido uma implosão catastrófica, encerrando a desesperada operação de resgate que capturou as atenções de todo o mundo.

Na semana passada, especialistas recuperaram supostos restos humanos dos destroços do submersível, que foi encontrado no fundo do mar e levado para o porto de St. John’s, em Newfoundland, leste do Canadá.

A OceanGate, com sede nos Estados Unidos, informou em seu site que “suspendeu todas as operações de exploração e comerciais” duas semanas após a tragédia com o submersível Titan, na qual morreram, entre outros, o diretor-executivo da empresa, Stockton Rush.

Também estavam a bordo o explorador britânico Hamish Harding, o submarinista francês Paul-Henri Nargeolet, e o magnata britânico de origem paquistanesa Shahzada Dawood, acompanhado de seu filho, Suleman.

Supõe-se que os cinco tenham morrido instantaneamente quando o Titan, com tamanho aproximado a um veículo utilitário, implodiu ao não suportar a pressão durante a imersão no Atlântico Norte a aproximadamente quatro quilômetros de profundidade.

Um campo de destroços foi encontrado no leito marinho, a 500 metros da proa do Titanic, que se encontra a cerca de 650 km da costa de Newfoundland.

A OceanGate Expeditions cobrava US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão, na cotação da época do acidente) por um assento em seu submersível, mas preocupações antigas sobre sua suas políticas de segurança vieram à tona após a implosão.

Autoridades das guardas-costeiras dos Estados Unidos e do Canadá abriram investigações para averiguar as causas da tragédia, que ocorreu depois que o Titan perdeu contato com a superfície cerca de uma hora e 45 minutos após submergir.

Em sua época considerado um transatlântico indestrutível, o Titanic naufragou após atingir um iceberg em abril 1912, em sua viagem inaugural da Inglaterra para Nova York, com 2.224 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Mais de 1.500 pessoas morreram na tragédia.

Seus destroços foram encontrados em 1985 e a carcaça se tornou um atrativo para especialistas náuticos e turistas subaquáticos.

