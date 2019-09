Operadora de turismo Thomas Cook, do Reino Unido, encerra operações

LA operadora britânica de turismo Thomas Cook entrou em colapso nas primeiras horas desta segunda-feira, 23, após fracassar na tentativa de obter recursos para superar uma grave crise financeira. Mais de 600 mil viagens foram canceladas, e há cerca de 150 mil turistas fora do Reino Unido que terão de ser resgatados pelo governo do país.

A Autoridade de Aviação Civil (CAA, na sigla em inglês) do Reino Unido confirmou que a Thomas Cook encerrou as operações, o que implica na paralisação das atividades de quatro companhias áreas e na dispensa de 21 mil funcionários em 16 países. A empresa, que foi fundada há 178 anos, tinha cerca de 600 agências de viagens no Reino Unido.

Na sexta-feira, 20, a companhia informou que buscava obter 200 milhões de libras esterlinas (R$ 1 bilhão) para seguir operando. As negociações com acionistas e credores, no entanto, fracassaram.

A CAA informou que vai utilizar uma frota de aeronaves para fazer a repatriação dos 150 mil turistas que a Thomas Cook enviou para fora do país, e que agora não têm como retornar. O governo britânico informa que a operação será a maior do tipo em tempos de paz, e que o esforço deverá levar até duas semanas.

A maioria dos consumidores britânicos da Thomas Cook é protegida por um seguro de viagem estatal, o que garante que retornem para casa sem custos adicionais.

A Thomas Cook enfrentava problemas com dívidas há alguns anos, que se agravaram com a demanda menor por viagens ao exterior. Em maio, os débitos da companhia somavam 1,25 bilhão de libras esterlinas (mais de R$ 6 bilhões).