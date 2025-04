Operadora de guindaste morre após ser atingida pelo próprio equipamento em São Paulo

Uma operadora de guindaste de 26 anos morreu nesta quinta-feira, 17, após ser atingida pelo próprio equipamento de trabalho em um canteiro de obras. O caso aconteceu na Rua Serra de Paracaína, no bairro Cambuci, zona central de São Paulo.

Segundo informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) à IstoÉ, a vítima já foi encontrada sem vida, presa às ferragens do guindaste. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para o caso, que foi registrado como morte suspeita no 8º Distrito Policial (Brás), com circunscrição do 6º DP (Cambuci).

Uma outra funcionária, também de 26 anos, sofreu ferimentos leves devido ao incidente.

“Nenhum dos trabalhadores no local soube explicar a dinâmica do ocorrido”, declarou a SSP em nota.

A reportagem tentou contato com a construtora envolvida, mas não obteve resposta até o momento da publicação.