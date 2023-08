Operadora de Fukushima diz que água liberada no mar está dentro dos limites de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2023 - 6:02 Compartilhe

As amostras obtidas após o despejo de água residual do reator nuclear japonês de Fukushima no mar apresentam níveis de radioatividade muito abaixo dos limites de segurança, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (25) pela operadora TEPCO.

“Confirmamos que o valor analisado é igual à concentração calculada e que o valor analisado está abaixo 1.500 Bq/L” (bequerel por litro, uma medida de radioatividade), declarou o porta-voz da TEPCO, Keisuke Matsuo, um dia após o início da operação de despejo. A norma nacional de segurança é de 60.000 bq/l.

Os resultados foram “similares à nossa simulação anterior e (permaneceram) suficientemente abaixo do limite de segurança”, acrescentou Matsuo.

“Vamos continuar com as análises todos os dias durante o próximo mês, e inclusive depois”, disse.

O ministério do Meio Ambiente do Japão informou que novas amostras foram obtidas nesta sexta-feira e que os resultados serão divulgados no domingo.

O Japão iniciou na quinta-feira o despejo no mar de 1,34 milhão de tonelada de água residual (o equivalente a 540 piscinas olímpicas) da acidentada central de Fukushima.

A usina ainda é muito perigosa, 12 anos após um dos piores acidentes nucleares da história.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU, aprovou o plano e supervisiona o processo de despejo, que considera “adequado às normas internacionais de segurança”.

Mas o projeto gerou uma onda de preocupação nos países vizinhos e na comunidade pesqueira local.

A China, por exemplo, decidiu suspender todas as importações de frutos do mar procedentes do Japão e classificou o plano de Tóquio de “extremamente egoísta e irresponsável”.

Na Coreia do Sul, o despejo provocou protestos entre a população, mas o governo apoiou o plano japonês.

