Operações de Pix Saque e Pix Troco somaram R$ 31,3 milhões em junho, diz BC

O Banco Central informou nesta terça-feira, 12, que, a partir de agora, vai divulgar também as estatísticas do Pix Saque e do Pix Troco, funcionalidades do sistema de pagamentos instantâneos lançados no fim de novembro de 2021. Segundo o último dado disponível, de junho, o número de transações das modalidades juntas superou 220 mil (226.116), alcançando R$ 31,3 milhões em volume financeiro.

A curva de utilização das modalidades de saque e troco é ascendente, assim como no Pix tradicional. Em dezembro de 2021, foram 3.881 operações, que somaram R$ 468,3 mil. Os números ainda são pequenos, contudo, diante das estatísticas do Pix tradicional, que já são da ordem R$ 800 bilhões, em mais de 1,6 bilhão de operações.

O Pix Saque permite que o usuário faça uma transferência para um estabelecimento cadastrado e retire o dinheiro em espécie no caixa do local. A modalidade de Troco é similar, a diferença é que o cliente também compra um produto no estabelecimento com a transferência e fica com a diferença em espécie entre o preço do item e o valor do Pix realizado.