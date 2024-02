Operações de DOC e TEC chegam ao fim nesta quinta-feira (29)

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/02/2024 - 0:51 Para compartilhar:

Os pagamentos via Documento de Ordem de Crédito (DOC) serão definitivamente encerrados a partir desta quinta-feira (29), assim como as Transferência Especial de Crédito (TEC), feitas exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários.

Após servir o sistema bancário brasileiro por quase quatro décadas, o fim destas operações é justificada pelo crescente desinteresse dos consumidores por essas modalidades, em contraste com a preferência pelo PIX. Este último, destacando-se por sua gratuidade, instantaneidade e flexibilidade no valor transacionado, tem conquistado a predileção dos brasileiros.

A decisão pelo encerramento das operações de DOC e TEC foi tomada pela governança da Febraban em maio de 2023, após ampla consulta aos seus 114 bancos associados.

Com a chegada do Pix, oferecendo transferências instantâneas e gratuitas na maioria dos casos, o DOC viu sua relevância diminuir drasticamente. De acordo com dados recentemente divulgados pelo Banco Central, o DOC representou apenas 0,03% do processamento do Pix em novembro de 2023.

Para se ter uma ideia, em número de transações, o DOC ficou inclusive atrás dos cheques (125 milhões), da TED (448 milhões), dos boletos (2,09 bilhões), do cartão de débito (8,4 bilhões), do cartão de crédito (8,4 bilhões) e do Pix, a modalidade preferida dos brasileiros, com 17,6 bilhões de operações.

A descontinuação do DOC e da TEC começou em 15 de janeiro deste ano, dia limite para os bancos oferecerem aos clientes o serviço de emissão e agendamento do DOC, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A Transferência Eletrônica Disponível (TED) continuará sendo uma opção válida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias