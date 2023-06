Operações de busca na sede do comitê organizador dos Jogos Olímpicos Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 7:54 Compartilhe

Várias operações de busca aconteciam nesta terça-feira (20) em locais vinculados aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, incluindo a sede do comitê de organização (COJO) e a Empresa de Obras olímpicas (Solideo), informou a Procuradoria Nacional de Finanças (PNF).

Confirmando parcialmente uma informação divulgada pela France Télévisions, o Ministério Público afirmou que as operações acontecem no âmbito de duas investigações preliminares, abertas em 2017 e em 2022, sobre suspeitas de ações ilegais de interesses e favorecimento.

Ambas estão relacionadas a contratos atribuídos por instituições vinculadas à organização dos Jogos.

O COJO indicou que uma operação estava em curso em sua sede, em Saint-Denis, perto da capital francesa, sem revelar o motivo.

A 14 meses dos Jogos Olímpicos, o COJO “colabora plenamente com os investigadores para facilitar as investigações”, afirmou o comitê.

De acordo com uma fonte próxima à investigação, as operações de busca são coordenadas pela OCLCIFF (Agência Central de Luta contra a Corrupção e as Infrações Financeiras e Fiscais) e pela BRDE (Brigada Financeira da Polícia Judiciária de Paris).

O COJO é constituído sob a forma de associação. O Tribunal de Contas monitora suas atividades e deve publicar um relatório em breve.

Em abril de 2021, dois relatórios da Agência Francesa Anticorrupção (AFA) sobre a organização dos Jogos apontaram “riscos de falta de probidade e conflitos de interesses”, prejudicando a imagem dos Jogos Olímpicos “exemplares” desejada pelo presidente do comitê organizador, Tony Estanguet.

Os dois relatórios iniciais, apresentados no começo de 2021, se concentram no COJO e na Solideo, a empresa pública responsável pela construção de vários locais para os Jogos Olímpicos.

Os inspetores da AFA consideraram que o processo geral relacionado às compras é “impreciso e incompleto”. Também apontaram que às vezes existem “situações de potenciais conflitos de interesses não controlados”.

