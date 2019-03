Operação Verão da Marinha registra mais de 1,3 mil notificações no Rio

A Operação Verão da Marinha, no Rio de Janeiro, fez 99 apreensões entre os dias 21 de dezembro de 2018 e 10 de março deste ano, informaram o Comando do 1º Distrito Naval e a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. No total, foram 21.053 abordagens realizadas no período, que resultaram em 1.371 notificações.

Em relação ao ano passado, houve aumento no número de abordagens e notificações e redução nas apreensões. Na operação verão 2017/2018, foram registradas 16 mil abordagens, 1.139 notificações e 150 apreensões.

Este ano, além do crescimento de 50% nas equipes de inspeção naval, a operação contou com o reforço de agentes estaduais da Operação Lei Seca.

Segundo a Marinha, as infrações mais comuns nas abordagens foram a falta de inscrição das embarcações no Sistema de Segurança e Trafego Aquaviário, condutores sem habilitação, ausência se equipamentos de salvamento e de documentação.

A Capitania dos Portos orienta os cidadãos para que entrem em contato pelo número telefônico 185 em caso de emergência marítima. Denúncias podem ser feitas pelo número (21) 2104-5480 e no WhatsApp (21) 97299-8300.