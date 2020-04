Operação Semana Santa: 94,8% dos pescados com SIF estão regulares

São Paulo, 06/04 – O Ministério da Agricultura informa que 94,8% dos pescados sob a fiscalização do Serviço de Inspeção Federal (SIF) estão em conformidade – o produto vendido corresponde ao descrito na rotulagem. Conforme a pasta, a Operação Semana Santa 2020 trouxe um índice superior ao detectado no ano passado, de 93,9%. “A operação coletou 231 amostras de pescado nacional e importado em 17 estados e no Distrito Federal. Nos produtos importados, não foi detectada nenhuma análise fora do padrão.”

O objetivo da operação é atestar a qualidade dos produtos nacionais e importados vendidos em atacados e supermercados. “Por meio da análise do DNA, é possível verificar se o pescado foi substituído por outros de menor valor, caracterizando a fraude econômica da troca de espécies (quando o peixe embalado é diferente daquele informado no rótulo do produto)”, explica a pasta.