Operação prende quadrilha que sequestrou funcionário de banco e sua família na Baixada

Rio – Uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), na manhã desta sexta-feira, mira uma quadrilha de sequestradores que age na Baixada Fluminense. A ação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão já prendeu cinco pessoas e uma foi morta.

Segundo as investigações, o bando rendeu, no início desse mês, um funcionário de um banco, a esposa e o filho deles, de dois anos, quando eles saíam de casa, em Magé. A família foi levada para um local em Duque de Caxias, onde foram mantidos refém por seis criminosos.

A quadrilha tentou obrigar que o funcionário do banco fosse até a agência, onde trabalha, para retirar R$ 800 mil do cofre para resgatar sua família. Após ação da DRF, os criminosos libertaram os reféns na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, antes que o resgate fosse pago.

De acordo com a DRF, uma outra pessoa que trabalhava com o funcionário na agência bancária passou aos criminosos informações sobre a vida e rotina da vítima. Todos os envolvidos no crime foram identificados e tiveram a prisão expedida pela Justiça a partir de pedido da delegacia especializada.

Além dos mandados de prisão foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em São João de Meriti, Saracuruna, Campos Elíseos, Parada Angélica e Imbariê, na Baixada Fluminense. A ação conta com apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). Os presos estão sendo levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho. O morto ainda não foi identificado.