Operação policial para prender os mandantes do assassinato de Marielle Franco (oficial)

A polícia brasileira realiza neste domingo uma operação para prender os supostos “autores intelectuais” do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco em 2018, crime que chocou o Brasil e o exterior.

A ação cumpre na cidade do Rio “três ordens de prisão preventiva e 12 ordens de busca e prisão” e tem como alvo “os autores intelectuais” do crime, informou a força em comunicado. Segundo a imprensa local, um deputado e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio foram presos.

