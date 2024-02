Operação-padrão de funcionários do BC atrasa relatório Focus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/02/2024 - 11:17 Para compartilhar:

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central divulgará com atraso o Relatório de Mercado Focus pela segunda semana consecutiva. O documento, que sempre é divulgado nas manhãs de segunda-feira, será publicado apenas na terça-feira, 6, no horário normal de 8h30.

Em dezembro, os servidores do BC aprovaram o “estado de greve geral” no órgão e realizaram uma paralisação de 24 horas no dia 11 de janeiro. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), o movimento teve adesão de mais de 70% da categoria.

Embora o governo tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 vagas, os servidores desejam uma reestruturação da carreira. Além do bônus produtividade, os funcionários da autoridade monetária pedem a exigência de ensino superior para o cargo de técnico na autarquia e a alteração de nomenclatura do cargo de analista para auditor.

De acordo com o Sinal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) sinalizou que uma nova proposta do governo será apresentada na terceira rodada da Mesa Específica de Negociação com a categoria, marcada para o dia 8 de fevereiro.

