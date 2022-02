Operação-padrão afetou cronograma para envio das declarações do IR

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na manhã desta quinta-feira, 24, a operação-padrão da Receita Federal afetou o cronograma de formulação dos programas necessários à declaração do imposto de renda, divulgado nesta quinta-feira.

O governo anunciou neste dia 24 que a disponibilização do programa gerador das declarações atrasou em pelo menos uma semana. Normalmente, o prazo para o envio das declarações pelos contribuintes vai do começo de março até o fim de abril, mas este ano vai começar somente no dia 7 de março.

“O novo programa trouxe muito investimento e evolução tecnológica, e todo esse trabalho é intensivo em análise e conferência, e isso leva um tempo. Há também um movimento reivindicatório e isso afetou o cronograma, por isso não foi possível lançar no dia usual”, reconheceu Frederico Igor Leite Faber, subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal.

A categoria exige a regulamentação do bônus de eficiência aprovado ainda em 2017. O movimento, iniciado em dezembro do ano passado, também busca a reversão do corte de R$ 1,2 bilhão no orçamento do Fisco para este ano e pede a realização de novos concursos públicos para a Receita.

