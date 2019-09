Operação no Complexo do Alemão deixa cinco mortos

Rio – Cinco pessoas morreram e outras três foram presas, nesta quarta-feira, durante uma operação para coibir o tráfico de drogas e realizar a retirada de bases da UPP no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A ação é feita pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e tem o apoio de agentes dos batalhões de Ações com Cães (BAC), de Polícia de Choque (BPChq) e de Operações Policiais Especiais (Bope), além do Grupamento Aeromóvel (GAM). Um policial militar do Grupo de Intervenção Tática da Unidade de Polícia Pacificadora foi baleado no peito e socorrido para o Hospital Getúlio Vargas , onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é grave, informou a Secretaria de Saúde.

Segundo a Polícia Militar, ao entrarem na comunidade, policiais foram atacados e houve confronto. Um militar e outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Getúlio Vargas. Três criminosos com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas foram presos. Durante ação, um fuzil, quatro pistolas, 47 artefatos explosivos, 13 carregadores, munições, coletes táticos, além de 141 kg de maconha, 177 trouxinhas de maconha, 860 pinos de cocaína, 4 kg de cocaína e 68 pedras de crack foram apreendidos.

A PM ainda esclareceu que as cabines foram retiradas para um remanejamento estratégico dos aparelhos, que ainda serão utilizados no Complexo de Comunidades do Alemão.

Nas redes sociais, moradores relataram o momento de terror e falaram que o helicóptero da PM estava atirando nas casas . “Um pesadelo! Foi essa hora mesmo, 6h30 da manhã, muito tiro… Helicóptero dava rasante, parecia que ia mergulhar dentro das casas!!! Eu estava saindo com minhas filhas para escola foi tenebroso”, desabafou uma. “Quando o helicóptero passou aqui na Canitar deu muito tiro”, comentou outra. “Aqui no adeus o helicóptero também deu rasante e tiros para baixo”, comentou um terceiro.

PM é baleado durante operação no Alemão

Um policial militar foi baleado durante a operação que a PM faz no Complexo do Alemão, desde o início da manhã desta quarta-feira. De acordo com a corporação, o cabo Felipe Brasileiro Pinheiro, de 34 anos, foi atingido por dois tiros no peito, quando criminosos armados atiraram contra os agentes na localidade conhecida como Chuveirinho, na favela Nova Brasília. Ele foi socorrido para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), passou por um cirurgia, e está internado em estado grave.