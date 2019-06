Operação na Maré prende chefe do tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu um dos líderes do tráfico no Morro Chapéu Mangueira, na manhã de ontem. A prisão aconteceu durante operação no Complexo da Maré, conjunto de favelas na zona norte do Rio. Na ação, os policiais aprenderam armas e drogas.

Segundo a PM, Paulo Roberto Silva Taveira, conhecido como Cara Preta, foi baleado na troca de tiros e socorrido. Ele era foragido da Justiça e responde a mais de dez processos criminais.