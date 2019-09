Operação na Cidade de Deus deixa um homem morto e outro ferido

Uma operação policial neste domingo, 22, na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, deixou ao menos uma pessoa morta e outra ferida. Um jovem de 18 anos foi baleado e não resistiu. Um morador da comunidade foi atingido nas costas quando ia para a igreja.

Segundo informações da GloboNews, a Polícia Militar informou que a vítima era um suspeito de tráfico de drogas. Os policiais disseram que foram recebidos a tiros quando entraram na comunidade, o que deu início a um confronto.

O homem ferido foi identificado como Luiz dos Santos, 51 anos. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus e, depois, transferido para o Hospital Lourenço Jorge.

A ação acontece no mesmo fim de semana que a menina Agatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, morreu após ser baleada enquanto estava dentro de uma kombi no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense. A polícia vai investigar se o tiro partiu de agentes da PM, como acreditam moradores do local que testemunharam o caso.