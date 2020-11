Operação internacional contra a pedofilia prende dois suspeitos no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (06), uma operação internacional contra a pedofilia terminou com dois presos no Rio de Janeiro. Batizada como “Luz na Infância”, a operação está em sua sétima fase e se trata de uma cooperação internacional.

Junto com a prisão, os agentes da Polícia Civil também cumpriram sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça brasileira.

A operação ocorre simultaneamente em outros quatro países: Argentina, Estados Unidos, Panamá e Paraguai. No Brasil, as autoridades tentam cumprir 137 mandados de prisão em Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e São Paulo, além do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil informou, em nota, que em três anos de operação 597 pessoas foram presas e 1.329 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

