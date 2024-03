Operação do MPRJ e da Corregedoria da PM mira 19 policiais acusados de fazer segurança de bicheiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 8:19 Para compartilhar:

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 20, a Operação de Petrorianos para prender 19 policiais acusados de fazer a segurança do bicheiro Rogério de Andrade.

Os agentes cumprem 20 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão em diversos bairros do Rio de Janeiro. Segundo o MPRJ, dentre os alvos, estão 18 policiais militares da ativa e um policial penal, que são suspeitos de integrarem a organização criminosa liderada pelo bicheiro.

A ação é comandada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) do MPRJ, que denunciou à Justiça 31 pessoas suspeitas de envolvimento na organização criminosa.

De acordo com o MPRJ, a ação desta quarta-feira é um desdobramento da Operação Calígula, deflagrada em maio de 2022, que mirava bingos de Rogério de Andrade e do ex-policial militar Ronnie Lessa, preso acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

