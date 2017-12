Operação de “limpeza” contra EI no deserto iraquiano

As forças de Bagdá lançaram nesta sexta-feira uma ampla operação de “limpeza” contra os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) no deserto iraquiano.

O exército e as forças paramilitares do Hashd al Shaabi “lançaram uma grande operação para limpar zonas da Al Jazira entre [as províncias de] Nínive e Anbar na segunda fase das operações”, anunciou em um comunicado o Comando Conjunto de Operações (JOC), que coordena a luta contra o EI no Iraque.

As forças iraquianas iniciaram 23 de novembro a primeira fase desta operação para expulsar os extremistas dessa região desértica de aproximadamente 200 km que faz fronteira síria.

O objetivo das tropas iraquianas é envolver as forças que se encontram na província setentrional de Nínive com as quais tomaram posição na província ocidental de Anbar.

Os Hashd confirmaram esta operação “para finalizar a libertação (…) da Al Jazira”.

Em 27 de novembro, o general Yehya Rasul, porta-voz do JOC, afirmou que suas unidades controlavam 50% dessa zona de aproximadamente 29.000 km2.

“A primeira fase terminou e agora nossas unidades vão implementar a limpeza do resto de zonas desérticas”, acrescentou.